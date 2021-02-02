Погода в Ижевске 2 февраля: снежно и пасмурно

Снежно и пасмурно Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 2 февраля, вторник. Сегодняшний день, к сожалению, не порадует нас солнцем, поэтому давайте заряжать позитивной энергией друг друга сами. Мы начинаем утро вместе с вами и рассказываем традиционный прогноз погоды на день.

По данным Яндекс.Погоды, в Удмуртии 2 февраля весь день будет идти снег. Также на улице будет пасмурно.

Днем температура воздуха составит -5…-6°С. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 3,2 м/с. А влажность воздуха составит 88%.

К вечеру температура незначительно уменьшится и составит -7°С. Зато ветер стихнет и будет дуть со скоростью 1,3-1,8 м/с в юго-западном направлении.

Луна вошла в убывающую фазу. Магнитное поле будет слабо возмущенным.

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