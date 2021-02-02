Подозреваемого в вооруженных разбойных нападениях на магазины задержали в Удмуртии Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Удмуртии задержали 37-летнего жителя Сюмсинского района по подозрению в серии вооруженных разбойных нападений на продавцов магазинов в поселке Ува. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Увинский» поступило сообщение о разбойном нападении на магазин в Уве. На место выехали сотрудники полиции. Там им рассказали, что незнакомец угрожал продавцу ножом и похитил продукты.

Через час вновь поступило аналогичное сообщение, только из другого магазина. Там мужчина угрожал ножом двум продавцам и похитил алкоголь и деньги из кассы.

Тогда, чтобы установить личность преступника, сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения и выложили кадры в социальные сети. Местные жители смогли опознать злоумышленника.

Подозреваемого задержали в его квартире, откуда изъяли награбленное и нож, которым он угрожал продавцам.

Теперь против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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