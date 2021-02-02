3 жителей скончалось, 91 заболел: ситуация с коронавирусом в Удмуртии

В нашей республике уже сделали 826 024 теста на коронавирус Фото: pixabay.com

В Удмуртии за сутки выявили 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Трое жителей, к сожалению, скончались от болезни. Это мужчины 65 лет и 81 года, и женщина 69 лет. При этом 122 пациента выздоровели и были выписаны.

Прививку от COVID-19 поставили 5 190 человек.

Всего, по данным на 2 февраля, в Удмуртии зарегистрировали 25 844 случаев заболевания коронавирусом. 22 263 человека выздоровели, а 339 пациентов скончались.

В нашей республике уже сделали 826 024 теста на коронавирус. 1 438 исследований из них провели лишь за последние сутки.

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