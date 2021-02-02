Жуткое фото с места ДТП: легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии

Легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, утром 1 февраля, на 36 км автодороги «Игра-Сюмси» Игринского района автомобиль «Лада Калина» врезалась в грузовик с прицепом «Вольво». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сообщается, что 29-летняя женщина-водитель легковушки не справилась с управлением и вылетела на встречку.

Водитель «Лады Калины» получила травмы и ее увезли в больницу. 37-летний водитель грузовика не пострадал.

Сильно пострадала легковушка. У нее выбиты стекла, сломаны двери и колеса. Передняя часть машины полностью смята - оторвался капот.

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