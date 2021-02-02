123 нарушения по очистке снега выявили в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

123 нарушения по «зимним составам» зафиксировали в Ижевске. Из них 67 связаны с плохим очищением кровли, 51 - с плохой очисткой придомовой территории, а еще 5 - со складированием снега на детских площадках. Составили семьдесят административных протоколов, сообщает пресс-служба администрации города.

- Все выявленные нарушения в обязательном порядке фиксируются, составляется протокол. Сначала может быть вынесено предупреждение, но если управляющие компании не устраняют нарушения, то к ним применяются меры административного воздействия в виде штрафов, - говорится в сообщении.

Штраф может составлять от 80 до 100 тысяч рублей.

Проверки проводились сотрудниками районных администраций и управления муниципальной милиции администрации города.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 24 тысячи доз вакцин от коронавируса поступило в Удмуртию

Выплаты для семей с детьми увеличатся в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.