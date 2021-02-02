Выплаты для семей с детьми увеличатся в Удмуртии Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии с 1 февраля на 4,9% будут проиндексированы пособия для семей с детьми. Они увеличатся с учетом районного коэффициента, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, единовременное пособие при рождении ребенка составит 21 719,27 рублей, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) - 814,47 рублей.

Для ежемесячного пособия по уходу за ребенком также изменились минимальные и максимальные размеры. С учетом индексации они выплачиваются в размере от 8 145,28 до 29 600,48 рублей.

Кроме того увеличился размер пособия на погребение. С 1 февраля он составляет 7 388,73.

Ранее мы уже писали о том, что были проиндексированы и некоторые ежемесячные выплаты для федеральных льготников.

Напомним, что размер пособия зависит от уровня дохода за предыдущие два года. Если средний уровень ниже установленного МРОТ, то гражданин получает минимальный размер пособия. Также его могут получать неработающие граждане.

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