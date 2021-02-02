Почти 24 тысячи доз вакцин от коронавируса поступило в Удмуртию Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях рассказал, что в республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Всего в наш регион прислали 23,9 тысячи доз.

- Сейчас вакцина проходит обязательную процедуру проверки и маркировки, после чего будет распределена по прививочным пунктам. С завтрашнего дня на портале госуслуг будет достаточно свободных лотов для вакцинации, - пишет глава региона.

Напомним, чтобы записаться на вакцинацию, жители могут оставить заявку на сайте Госуслуги, позвонить по телефону 8-800-100-24-47 или 122 на горячую линию или сообщить о желании поставить прививку в своей поликлинике.

Вакцинироваться можно как индивидуально - по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, так и в составе коллектива - по средам.

О том, где ставят прививки в Удмуртии «Комсомолка» уже подробно рассказывала ранее. Более того наш журналист пообщалась с читателем, который уже поставил себе дозу вакцины. Он рассказал, как его организм перенес полученный препарат.

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