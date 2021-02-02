Бывший сотрудник полиции продавал данные об умерших в Ижевске Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Бывший сотрудник полиции в Ижевске получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года за получения взяток взамен на предоставление сведений об умерших гражданах представителям ритуального агентства. Также его лишили права занимать должность в госорганах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Уголовное дело вели сотрудники Завьяловского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Удмуртии. Они выяснили, что участковый уполномоченный полиции с 2017 по 2018 год получил взятки на сумму более 66 тысяч рублей от одной организации ритуальных услуг за предоставление информации об умерших гражданах. В том числе он разглашал адреса их родственников, куда позже приезжали сотрудники агентства.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что неправомерные действия осужденного были выявлены сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртии. После чего его уволили.

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