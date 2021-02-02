Биатлонистка из Удмуртии примет участие в Чемпионате мира среди юниоров Фото: со страницы Илоны Знаковой в социальных сетях (https://vk.com/id413344330)

Биатлонистку Илону Знакову из Можги включили с состав юниорской сборной России для участия в Чемпионате мира. Такая информация появилась на сайте союза биатлонистов России.

Соревнования пройдут в Австрии с 28 февраля по 7 марта. В скором времени спортсмены вылетят в Европу.

Кроме уроженки Удмуртии в состав сборной вошли Алина Кудисова, Ксения Довгая, Амина Иванова, Дионис Родунер, Алексей Ковалев, Михаил Первушин и Даниил Фомин.

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