На трассе в Удмуртии затруднено движение из-за столкновения двух фур и легковушки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД по Удмуртии предупреждает водителей о затрудненном движении на участке трассы в Малопургинском районе. Там на 141 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» столкнулись две фуры и легковушка.

Отмечается, что в ДТП, к счастью, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Производится регулирование движения на участке дороги. Кроме того сейчас ведутся работы для освобождения проезда.

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