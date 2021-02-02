Производство сельхозпродукции в Удмуртии за 2020 год выросло на 4,3% Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии

Региональное министерство сельского хозяйства со ссылкой на Удмуртстат сообщает, что за 2020 год производство сельхозпродукции выросло на 4,3%. Объем производства составил 71,6 млрд рублей.

Традиционно, средний показатель увеличился за счет объемов произведенной продукции животноводства. Так, например валовый надой молока увеличился на 44,2 тыс. тонн. А куриных яиц произвели больше на 6,1 тыс. штук по сравнению с 2019 годом.

В сфере производства пищевых продуктов общий объем продаж за 2020 год равен 59,5 млрд рублей. Значительно нарастили количество выпускаемой продукции за минувший год производители мясных консервов, творога и хлебобулочных изделий.

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