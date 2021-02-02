Назначен новый главный тренер ФК «Зенит-Ижевск»

Главным тренером ФК «Зенит-Ижевск» стал Вадим Хафизов (на фото справа) Фото: vk.com/fczenitizhevsk
Главным тренером ФК «Зенит-Ижевск» назначили 50-летнего Вадима Хафизова. Об этом сообщает пресс-служба команды столицы Удмуртии.
Ранее Вадим Хафизов уже являлся тренером таких команд как «Искра» (Энгельск), «Губкин», «Горняк» (Учалы), «Нижний Новгород-2», «Химик» (Дзержинск), «Химки», «Сокол» (Саратов), «Кызылташ» (Бахчисарай).
Напомним, вчера, 1 февраля, стало известно, что пост главного тренера покинул Константин Кайгородов, чье место и занял Вадим Хафизов. Решение об отставке тренера приняло руководство клуба.
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