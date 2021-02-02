Полицейские изъяли из продажи более 20 килограммов наркотиков в Ижевске Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Полицейские при поддержке спецподразделения «Гром» в Ижевске задержали 33-летнего неработающего местного жителя, в обшивке салона автомобиля которого обнаружили 10 пакетов с синтетическими наркотиками. Масса изъятого запрещенного вещества составила 9 килограммов 996 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выяснилось, что мужчина является межрегиональным курьером по перевозке оптовых партий наркотиков. Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено еще 9 тайников. Общая масса изъятого оттуда запрещенного вещества составила почти 12 килограммов.

На данный момент возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится в изоляторе. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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