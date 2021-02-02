271 лифт заменят в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии до 2025 года все старые лифты должны быть заменены на новые. Так, с 2016 года Фонд капремонта республики уже провел ремонт на 240 объектах. Планируется заменить еще 271 лифт. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также на замену лифтов средства выделяются из регионального и муниципальных бюджетов по программе софинансирования. За счет нее поменяли 120 лифтов, 106 из которых - в 2020 году.

Более того, в Удмуртии наладили производство своих лифтов и деталей для них.

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