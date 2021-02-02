Показатель раннего выявления онкозаболеваний в Удмуртии составил 55,3 % Фото: pixabay.com

Одним из ключевых показателей регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является показатель раннего выявления злокачественных новообразований, который в 2020 году в Удмуртии составил 55,3%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2021 году в республике уже проведено 2 876 исследований на выявление онкозаболеваний на имеющихся аппаратах. А в скором времени планируют закупить еще один МРТ в Республиканский клинический онкодиспансер.

- Также в части снижения смертности от злокачественных новообразований в республике внесены изменения в работу кабинетов «ранней диагностики рака» - так, благодаря введению системы электронного учета работы кабинетов, на четверть сокращено время ожидания приема врача онколога, внедрено проведение анкетирования групп риска, организовано проведение скрининговых методов исследования для выявления рака визуальных локализаций, - говорится в сообщении.

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