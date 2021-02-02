Почти 5 тысяч ижевчан заболели ОРВИ за прошедшую неделю

4941 ижевчанин заболел ОРВИ за последнюю неделю января Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным пресс-службы Роспотребнадзора УР за период с 25 по 31 января 2021 года в Ижевске ОРВИ заболел 4941 человек, что составляет 45,7% от общего количества заболевших в регионе, из них 3344 ребенка в возрасте до 14 лет. Уровень заболеваемости ОРВИ в столице региона регистрировался ниже эпидемического порога на 35%.

Всего в Удмуртской Республике за минувшую неделю ОРВИ заболело 10820 жителей. 6961 случай приходится на детей в возрасте до 14 лет. При этом уровень заболеваемости ОРВИ в регионе регистрировался ниже эпидемического порога на 1%.

Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в 11 административных территориях региона: г. Ижевске, г. Глазове, г. Воткинске и 8 сельских районах.

С начала эпидемического сезона в регионе лабораторно исследовано 1798 мазков от больных острыми респираторными инфекциями. Выявлены преимущественно риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

На прошлой неделе в связи с заболеваемостью ОРВИ были закрыты 2 детских сада в Сарапульском районе.

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