Более 50 новых помещений для скота появится в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии появятся более 50 новых и обновленных животноводческих помещений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что большинство объектов уже находится на стадии строительства.

24 молочных комплекса появятся за счет реконструкции старых помещений. А еще в 2021 году в республике появится 10 ферм.

Первые торжественные открытия новых помещений для скота начнутся уже в феврале. Так, в Увинском районе начнет работу ферма беспривязного содержания с доильным залом на 400 голов. А в Граховском районе планируют сдать сухостойный двор с родильным отделением.

Чуть позже еще в нескольких районах заработают высокотехнологичные молочные комплексы, где можно разместить более 600 голов.

Кроме всего прочего, в 2021 году в Удмуртии появится 3 роботизированных животноводческих фермы.

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