Порыв водопровода произошел в Ижевске ночью 2 февраля

Излив воды на ул. Площадь имени 50-летия Октября Фото: предоставлено очевидцами
Во вторник, 2 февраля, на улице Площадь имени 50-летия Октября в Ижевске произошел порыв водопровода и излив воды, об этом рассказали очевидцы около 23:00.
Как сообщает пресс-служба «Ижводоканала», причиной стало повреждение чугунного водопровода диаметром 100 мм. Водой залило проезжую часть и тротуары, без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома и офисы.
Водой залило тротуар и проезжую часть Фото: предоставлено очевидцами
В настоящее время на месте аварии работает аварийная бригада, повреждение по регламенту обещают устранить в течение суток. Водителям с утра лучше объезжать данный участок.
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