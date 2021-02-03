Порыв водопровода произошел в Ижевске ночью 2 февраля

Излив воды на ул. Площадь имени 50-летия Октября Фото: предоставлено очевидцами

Во вторник, 2 февраля, на улице Площадь имени 50-летия Октября в Ижевске произошел порыв водопровода и излив воды, об этом рассказали очевидцы около 23:00.

Как сообщает пресс-служба «Ижводоканала», причиной стало повреждение чугунного водопровода диаметром 100 мм. Водой залило проезжую часть и тротуары, без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома и офисы.

Водой залило тротуар и проезжую часть Фото: предоставлено очевидцами

В настоящее время на месте аварии работает аварийная бригада, повреждение по регламенту обещают устранить в течение суток. Водителям с утра лучше объезжать данный участок.

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