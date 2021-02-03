Бывший полицейский из Удмуртии за деньги передал заключенному три телефона

Мужчине пообещали за «доставку» 12 тыс. рублей Фото: Архив КП

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела 21-летнего бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в передаче заключенному средств мобильной связи за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установило следствие, обвиняемый работал на посту внутренней охраны спецчасти сарапульского изолятора временного содержания. С сентября по ноябрь 2020 года он незаконно доставил на территорию изолятора три мобильных телефона с сим-картами, чтобы передать одному из заключенных. За это незнакомая местная жительница перевела ему 3 тыс. рублей. Известно, что общая сумма взятки должна была составлять 12 тыс. рублей, но остаток обвиняемый уже не получил, так как его противоправные действия выявили другие сотрудники полиции.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до сорокакратной суммы взятки. В дальнейшем он еще пять лет не сможет занимать некоторые должности.

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