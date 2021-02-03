Два модернизированных в Ижевске трамвая приобрел город Златоуст

Для Ижевска также планируется модернизировать четыре трамвая Фото: пресс-служба Ижевска

На маршруты в город Златоуст Челябинской области поступили два модернизированных ижевскими мастерами трамвая, об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Новая модификация трамваев появилась в Ижевске в 2020 году, она отличается частично пониженным уровнем пола для удобства маломобильных групп населения. Собираются такие трамваи на базе существующих вагонов силами работников «ИжГЭТ». Сообщатся, что по своим характеристикам они почти не уступают аналогичным низкопольным вагонам, которые выпускаются отечественными заводами, но стоят в два раза дешевле.

В Златоусте ижевские трамваи уже перевозят пассажиров, в 2021 году мастера модернизируют еще четыре вагона - уже для родного города.

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