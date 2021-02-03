Еще 93 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

93 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

Двое жителей Удмуртии скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, а женщине - 66 лет. 140 пациентов выздоровели и были выписаны.

С начала массовой вакцинации поставили прививку от COVID-19 уже 5 240 человек.

Всего на 3 февраля в Удмуртии зарегистрировано 25 937 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 22 403 пациента смогли победить болезнь. А 341 случай течения болезни закончился летальным исходом.

За минувшие сутки сделали 1 522 теста на коронавирус. За все время пандемии провели 827 547 исследований.

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