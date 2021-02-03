В Ижевске ищут пропавшего ребенка Фото: ПСО «Регион 18»

Накануне в группе ПСО «Регион 18» появилась информация о пропавшем в Ижевске ребенке. 12-летний Тимофей Барников-Скрябин не вернулся домой из школы. О его местоположении ничего неизвестно.

Учится мальчик в школе №79, а проживает по адресу улица 9 января, 193а.

На вид ребенку 12-13 лет. Его рост - 110-120 см. У мальчика худощавое телосложение и темные волосы. Когда он пропал, был одет в черную вязаную шапку с белой буквой D, синюю болоньевую куртку с капюшоном, на которой рисунки вертолетов. На ногах - черные болоньевые брюки и черные нордики.

Всех, кто видел подростка или знает о нем какую-то информацию, просят сообщать в полицию или по номеру 8 951 195 29 71 на горячую линию ПСО «Регион 18».

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