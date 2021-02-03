Онкологи Удмуртии впервые провели малоинвазивные операции Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии
Хирурги Республиканского онкодиспансера им. С.Г. Примушко в Ижевске в 2020 году впервые провели 18 малоинвазивных операций. Все они прошли успешно, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.
Отметим, что малоинвазивными называются те вмешательства в организм, которые минимизируют травмирование тканей. В основном их проводят с помощью эндоскопической хирургии.
- Зачастую в онкологии частичное или полное удаление пораженного органа является единственным способом вылечить пациента. Такие операции достаточно травматичны из-за необходимости выполнения больших разрезов для получения доступа к опухоли. В настоящее время в РКОД уже внедрены и успешно выполняются малоинвазивные вмешательства при опухолях почек, толстого и тонкого кишечника, опухолях легких. Еще вчера считавшиеся невозможными малоинвазивные вмешательства при некоторых локализациях злокачественных опухолей успешно внедрены в работу клиники, - говорит заместитель главного врача по хирургии Ринат Тарасов.
Для этого в 2021 году в РКОД планируют закупить 8 единиц нового медоборудования, в том числе три эндовидеоскопических комплекса.
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