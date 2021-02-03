Более 500 тысяч кубометров снега убрали с улиц Ижевска

Работы по расчистке улиц от снега как правило ведутся дорожными службами в ночное время Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

С начала зимы с улиц Ижевска убрали и вывезли более 500 тыс кубометров снега. Только за минувшие сутки, в ночь с 2 на 3 февраля, на дороги вышли 150 единиц дорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по расчистке улиц от снега, как правило, ведутся дорожными службами в ночное время. Для этого используются обычные и лаповые погрузчики. Лаповые погрузчики позволяют ускорить процесс, однако в городе сейчас только 3 таких машины.

- Основное преимущество лапового погрузчика - высокая производительность. Для примера, 35-тонную машину он загружает от 7 до 10 минут. За ночь он может погрузить 25 таких КамАЗов со снегом, - говорит главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов.

Власти обращают внимание, что часто проблемы для очистки снега с улиц города создают сами жители, которые оставляют машины на ночь на проезжей части. Поэтому дорожные службы просят граждан ставить автомобили в положенные для этого места.

Кстати, в 2020 году в Ижевска за весь зимний период убрали 650 тысяч кубометров снега.

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