Студента подозревают в растлении 10-летней ижевчанки

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

19-летнего студента колледжа, жителя Московской области подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней ижевчанки. Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Индустриальному району города Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что молодой человек вел в интернете переписки сексуального характера и скидывал подобные фотографии маленьким девочкам. 1 ноября 2020 он написал юной ижевчанке. Злоумышленник потребовал от нее ее личные фотографии. После чего начал шантажировать ребенка тем, что расскажет об этом ее родным и друзьям. Запугав ее, он стал требовать присылать еще фотографий, а также созваниваться с ним по видеосвязи.

Однако девочка рассказала все маме, которая написала заявление в полицию.

В результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемого задержали в Московской области и доставили в Ижевск. Сейчас он находится под стражей.

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