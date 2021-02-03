Карта распространения коронавируса на 3 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
93 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.
Двое жителей Удмуртии скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, а женщине - 66 лет. 140 пациентов выздоровели и были выписаны.
За минувшие сутки сделали 1 522 теста на коронавирус. За все время пандемии провели 827 547 исследований.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 483
Воткинск - 1 123
Глазов - 1 257
Можга - 1 124
Сарапул - 940
Завьяловский район - 1 513
Алнашский район - 567
Балезинский район - 410
Вавожский район - 233
Воткинский район - 299
Глазовский район - 208
Граховский район - 171
Дебесский район - 220
Игринский район - 508
Камбарский район - 191
Каракулинский район - 193
Кезский район - 273
Кизнерский район - 285
Киясовский район - 181
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 371
Можгинский район - 274
Сарапульский район - 289
Селтинский район - 247
Сюмсинский район - 197
Увинский район - 661
Шарканский район - 374
Юкаменский район - 213
Якшур-Бодьинский район - 371
Ярский район - 209
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