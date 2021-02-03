Карта распространения коронавируса на 3 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

93 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

Двое жителей Удмуртии скончались от болезни. Мужчине было 65 лет, а женщине - 66 лет. 140 пациентов выздоровели и были выписаны.

За минувшие сутки сделали 1 522 теста на коронавирус. За все время пандемии провели 827 547 исследований.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 483

Воткинск - 1 123

Глазов - 1 257

Можга - 1 124

Сарапул - 940

Завьяловский район - 1 513

Алнашский район - 567

Балезинский район - 410

Вавожский район - 233

Воткинский район - 299

Глазовский район - 208

Граховский район - 171

Дебесский район - 220

Игринский район - 508

Камбарский район - 191

Каракулинский район - 193

Кезский район - 273

Кизнерский район - 285

Киясовский район - 181

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 371

Можгинский район - 274

Сарапульский район - 289

Селтинский район - 247

Сюмсинский район - 197

Увинский район - 661

Шарканский район - 374

Юкаменский район - 213

Якшур-Бодьинский район - 371

Ярский район - 209

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Повреждение трубопровода произошло на очистных сооружениях на окраине Ижевска

Студента подозревают в растлении 10-летней ижевчанки

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.