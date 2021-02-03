Повреждение трубопровода произошло на очистных сооружениях на окраине Ижевска Фото: Андрей Беляев

Очевидцы сообщают, что на Сарапульском тракте произошел порыв на очистных сооружениях в районе совхоза Медведево. Например, читатель «Комсомолки» рассказывает, что по дороге течет вода с запахом и биологические отходы. Дорога покрылась наледью.

- Около очистных сооружений по Сарапульскому тракту прорвало трубу, вода бежит по асфальту. ОСТОРОЖНО!!! - пишет Сергей в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Ижводоканала», на очистных сооружениях повредился трубопровод технического водоснабжения. Он подает очищенную и обеззараженную воду к приемной камере.

- В результате случился излив воды на территории предприятия и на Сарапульский тракт. Авария локализована. Работает техника. Проводится антигололедная обработка, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, порывы на сетях «Ижводоканала» происходят уже не первый раз за эту зиму. В декабре два дня подряд они происходили на улице Нижней. 25 января произошла авария на ул. Восточной, а в новогодние праздники порыв зарегистрировали на Воткинском шоссе. Кроме того, накануне порыв произошел на площади им. 50 лет Октября.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 500 тысяч кубометров снега убрали с улиц Ижевска

Студента подозревают в растлении 10-летней ижевчанки

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.