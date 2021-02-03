Население Удмуртии за год сократилось на 7,3 тысячи человек

Население Удмуртии за год сократилось на 7,3 тысяч человек Фото: pixabay.com

Удмуртстат подвел статистику по численности населения нашей республики в 2020 году. По предварительной оценке, она сократилась на 7 255 человек. Так, сейчас население составляет 1 млн 493,7 тысячи человек.

Естественная убыль населения составила 6 580. Остальные цифры относятся к миграционной.

В сообщении говорится, что подобный показатель по убыли населения наблюдался в 1994 году. Тогда численность уменьшилась на 7309 человек.

Так, число умерших в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на на 3 255 - до 21 125 человек. А вот рождаемость уменьшилась. В минувшем году родилось 14 545 детей, что на 56 малышей меньше, чем в позапрошлом.

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