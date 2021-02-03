В суд поступило 34 материала после несанкционированной акции в Ижевске

О точном количестве задержанных ижевчан на данный момент не сообщается Фото: Амир Закиров

В Октябрьский районный суд Ижевска поступило 34 материала в отношении участников несанкционированной акции, которая прошла 31 января на центральной площади в Ижевске. Материалы пока не рассмотрены, сообщают в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Отмечается, что 33 материала из них возбуждены по статье о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации. Еще одно обвинение предъявлено из-за организации либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления.

О точном количестве задержанных ижевчан на данный момент не сообщается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Население Удмуртии за год сократилось на 7,3 тысяч человек

Карта распространения коронавируса на 3 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.