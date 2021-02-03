15 новых школьных автобусов вручили районам Удмуртии Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

Накануне, 2 февраля, прошло торжественное вручение ключей от новых школьных автобусов, которые закупили для регионов Удмуртии. Это автомашины марки ГАЗ. Они рассчитаны для перевозки от 15 до 22 учеников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

- У нас большая часть школьников учится в сельской местности, исходя из этого школьных маршрутов очень много - более 600. 382 автобуса ежедневно курсируют по республике. Конечно, потребность прошлого года пока не обеспечена на 100%. Всего в 2020 году нам пришло 37 федеральных автобусов - накануне Нового года уже вручили партию, сегодня вручаем еще 15 машин для районных школ, где назрела острая необходимость, - отметила министр образования республики Светлана Болотникова.

Общая стоимость закупленного транспорта составила 24,1 млн рублей. Все автобусы оснащены системой навигации ГЛОНАСС, а еще проблесковыми маячками.

В ближайшее время новый транспорт марки «Форд» получат еще пять республиканских школ.

- Все это делается для детей: и программа модернизации образовательных учреждений, закупка современного оборудования, строительство новых школ, обеспечение школ транспортом и доступом в Интернет - все это направлено на то, чтобы дети и на селе, и в городе имели возможности для качественного образования, - говорит Светлана Болотникова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В суд поступило 34 материала после несанкционированной акции в Ижевске

Население Удмуртии за год сократилось на 7,3 тысяч человек

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.