Жители Удмуртии смогут получить ипотеку под 2,9% годовых Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2021 году порядка 160 молодых и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, работников бюджетной сферы, ветеранов боевых действий и людей, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, смогут воспользоваться льготной ипотекой от 2,9% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Удмуртии.

Программа по улучшению жилищных условий действует в республике уже 3-й год подряд. Такой помощью от государства могут воспользоваться те граждане, чья жилая площадь на каждого члена семьи менее 18 кв.м.

- В прошлом году выдано 106 льготных займов на общую сумму 218,2 млн руб. Самое большое количество займов взяли молодые семьи. 7 займов - многодетные семьи. И уже с 2021 года при выдаче льготного займа материнский капитал можно направить как на первоначальный взнос, так и на его досрочное погашение, - говорит министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

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