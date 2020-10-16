«Мы были готовы к такому исходу»: экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам строгого режима и 275 млн штрафа

Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам строгого режима и 275 млн штрафа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

14 октября Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии. Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. О том, как проходило оглашение приговора, расскажет «Комсомолка».

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев на заседании суда 08.01.2019 Фото: Диля Ахмадишина

То, что приговор будет обвинительным, стало понятно еще до того, как судья Антон Пермяков озвучил решение. Суд не установил совершения противоправных действий со стороны правоохранительных органов в отношении подсудимого, счел ряд доводов со стороны защиты несостоятельными и необоснованными, а некоторые показания свидетелей защиты и отверг как недостоверные данные «с целью помочь Соловьеву Александру Васильевичу избежать уголовной ответственности».

Тем временем, показания самого Соловьева в суде признали не соответствующими действительности, отметив, что они содержат внутренние противоречия. Судья отметил, что данные показания не соответствуют данным на предварительном следствии, а также показаниям свидетелей обвинения и другим достоверным доказательствам. Пермяков заключил, что умысел совершить взятку у экс-главы сформировался самостоятельно.

УЧЛИ ВОЗРАСТ И НАГРАДЫ

Были, однако, учтены и смягчающие обстоятельства. В том числе – длительная трудовая и общественно-полезная деятельность, положительные характеристики, содействие следствию, наличие наград и званий, возраст и состояние здоровья. В результате Александр Соловьев получил 10 лет колонии строгого режима. Правда, провести ему там предстоит лишь 6,5 лет - суд решил учесть время, проведенное экс-главой в СИЗО и под домашним арестом.

Назначили ему и дополнительное наказание - штраф в двукратном размере по каждому эпизоду. Так, всего ему предстоит выплатить порядка 275 миллионов рублей. Его имущество будет конфисковано.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев на заседании суда 12.10.2020 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ЧТО БУДЕТ КОНФИСКОВАНО?

- 5 млн рублей, найденных при обыске его дома%

- 30% доли в уставном капитале компании, а также здание и сооружения по адресу Пойма, 115А;

Наложен арест на:

- жилом доме в Каменном и нежилом помещении в Ижевске;

- долю в праве общедолевой собственности жилого помещения в Ижевске;

- два участка;

- три жилых помещения в Ижевске, доля в общедолевой собственности в Ижевске, земельный участок в Ижевске, три жилых помещения в Ижевске, земельный участок и жилой дом, незавершенный объект строительства (здание);

- автомобиль «Тойота», снегоход, снегоболотоход, автоприцеп и моторная лодка;

- два слитка золота, более 8 млн рублей на банковских счетах, а также 935 тыс. рублей, 3 тыс. 230 долларов США, 7 тыс. 845 евро;

- ряд монет (среди них монеты «Георгий Победоносец», «Наполеон», «Божья коровка» и многие другие, найденные у экс-главы);

- цепочка, булавка, несколько зажимов для галстука из ценных металлов.

Арест будет сохраняться до момента, когда штраф будет выплачен. После того, как приговор вступит в законную силу, суд постановил отменить арест на «Мерседес-Бенц», принадлежащий зятю Соловьева, автомобиль и 2 429 долларов, принадлежащие одной из дочерей — Юлии, и имущество второй дочери — Евгении.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев на оглашении приговора 14.10.2020 Ульяна Колмогорова Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

«БЫЛ БЫ ВОРОМ – НЕ БЫЛ БЫ НА ТАКОМ СЧЕТУ»

По словам адвоката экс-главы Удмуртии Галины Сбоевой, все происходящее - «безобразие» и сторона защиты обязательно будет обжаловать приговор.

- Это просто заказ. Чей, кто там сделал, я не буду (говорить. — Прим. ред.)… Это понятно всем. Но заказ принят, выполнен, очень добросовестно выполнен, и в итоге человек получил (срок. — Прим. ред.). <…> Если бы он действительно был вором, он бы тогда не работал длительное время, и не был бы на таком замечательном счету, - отметила она и подчеркнула, что незадолго до назначения Соловьев встречался с Владимиром Путиным. А глава государства, по ее словам, «с какой-то дрянью и непорядочным» встречаться бы не стал.

Кроме того, Сбоева считает, что Александра Васильевича «подставили» свидетели обвинения — Александр Михайлович Соловьев, бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, и Рустем Валеев. Она отметила также, что суд проигнорировал тот факт, что в ходе расследования не был проведен ряд предписанных законом мероприятий. Например, некоторых экспертиз.

Оглашение приговора началось 12 октября и продолжалось три дня Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

— Если признали, что якобы Александр Васильевич настолько здоров, что может быть осужден, слушайте, давайте проведем тогда экспертизу. Не психиатрическую, нет, психологическую. Потому что он утверждал и утверждает — он морально был раздавлен, - отмечает она. - А в первый день оглашение приговора скорую моему подзащитному вызывали буквально во время процесса - Я вообще думала, что такого давления у живых людей не бывает. Оно было 270! Представляете? 270! Но при этом ему сбили давление и сказали, что он дальше может участвовать в процессе.

На вопрос, были ли готовы Соловьев и его защитник к такому исходу событий, Галина Сбоева ответила однозначно.

— Конечно были готовы. Потому что ничего доброго не ждали. Вы же слушали приговор, и там якобы никаких нарушений допущено не было.

Насколько тяжело будет в колонии строгого режима экс-главе Удмуртии с его тяжелыми и хроническими заболеваниями предугадать невозможно. Галина Сбоева прокомментировала срок следующим образом: «Тут надежда только на Господа Бога, что, мол, еще поживет».

ПОПЫТАЛИСЬ НАЙТИ БАЛАНС

Тем временем, гособвинение удовлетворено решением суда.

— Мы безусловно удовлетворены, что суд согласился с позицией государственного обвинения в оценке всех исследованных судебным заседанием доказательств, которые, вне всякого сомнения, указывают на виновность Александра Соловьева в получении взяток. Мы также безусловно удовлетворены решением суда о юридической квалификации действий, признанных преступными по соответствующей статье Уголовного кодекса, — рассказал прокурор Дмитрий Походин.

По его словам, суд попытался соблюсти баланс между общественной опасностью совершенных преступлений, которые являются особо тяжкими, и наличием у Соловьева ряда смягчающих его состояние доказательств.

Что же касается обжалования приговора, решение примут после того, как текстовая часть приговора будет вручена в текстовом виде стороне обвинение и тщательно изучена в установленные законом сроки.

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