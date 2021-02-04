95 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 4 февраля, в Удмуртии зарегистрировано еще 95 заболевших коронавирусом граждан. Из них 7 детей и 11 пенсионеров.

129 человек вылечились и были выписаны за последние сутки. От болезни за минувшие сутки, к счастью, никто не погиб.

В Удмуртии уже поставили 5 275 прививок от COVID-19.

За все время пандемии в регионе уже выявили 26 032 случаев заболевания коронавирусом среди жителей. Из них 22 532 пациентов смогли победить болезнь, а 341 случай течения болезни закончился летальным исходом.

Всего в Удмуртии провели 829 869 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 322.

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