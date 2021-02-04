Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Есть вопрос: на какие предприятия смогут пойти работать студенты после окончания ижевских техникумов?

В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» директор радиомеханического техникума Чернова Татьяна Нургалиевна
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий
Директор БПОУ УР «РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.А. ШУТОВА» (БПОУ УР "РМТ") Чернова Татьяна Нургалиевна

Директор БПОУ УР «РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.А. ШУТОВА» (БПОУ УР "РМТ") Чернова Татьяна Нургалиевна

Фото: личный архив героев

На радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) 1 февраля стартовал «Марафон ссузов». Сегодня пройдет очередной эфир в рамках марафона. В студию нашего радио придет директор БПОУ УР «РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.А. ШУТОВА» (БПОУ УР "РМТ") Чернова Татьяна Нургалиевна.

С 14:00 до 14:45 будем обсуждать с ней, сколько девочек-студенток интересуются техническими специальностями в Ижевске и на какие специальности они поступают. Кроме того обсудим, в чем преимущества партнерства техникумов с ижевскими предприятиями.

Подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+), 107.6 FM, сегодня, 4 февраля, в 14:00. Свои вопросы по теме вы можете задавать, присылая нам сообщения в Viber по номеру 89120070806, или звонить на прямую линию во время эфира по телефону 945094.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

95 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

Лес на ул. 40 лет Победы Ижевска сделают неприкосновенным

ОбразованиеОбразование в Ижевске и Удмуртии