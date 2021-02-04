Есть вопрос: на какие предприятия смогут пойти работать студенты после окончания ижевских техникумов?

Директор БПОУ УР «РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.А. ШУТОВА» (БПОУ УР "РМТ") Чернова Татьяна Нургалиевна Фото: личный архив героев

На радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+) 1 февраля стартовал «Марафон ссузов». Сегодня пройдет очередной эфир в рамках марафона. В студию нашего радио придет директор БПОУ УР «РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.А. ШУТОВА» (БПОУ УР "РМТ") Чернова Татьяна Нургалиевна.

С 14:00 до 14:45 будем обсуждать с ней, сколько девочек-студенток интересуются техническими специальностями в Ижевске и на какие специальности они поступают. Кроме того обсудим, в чем преимущества партнерства техникумов с ижевскими предприятиями.

Подключайтесь к прямому эфиру радио «Комсомольская правда-Ижевск» (16+), 107.6 FM, сегодня, 4 февраля, в 14:00. Свои вопросы по теме вы можете задавать, присылая нам сообщения в Viber по номеру 89120070806, или звонить на прямую линию во время эфира по телефону 945094.

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