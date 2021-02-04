«Лыжня России – 2021» пройдет в Ижевске в феврале

«Лыжня России – 2021» пройдет в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

13 февраля в Удмуртии стартуют соревнования «Лыжня России-2021». 39 открытая Всероссийская массовая лыжная гонка в Ижевске пройдет на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Г.А. Кулаковой. Об этом сообщат пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти на старт соревнований могут все желающие в возрасте от 10 лет до 64 лет включительно. Будет организовано несколько дистанций. Так, юношам и девушкам 2003 года и моложе предстоит преодолеть дистанцию 5 км, а мужчинам и женщинам — 10 км.

Регистрация для участников начнется 8 февраля и будет проходить по адресу улица Базисная, 17.

Отмечается, что всем участникам подарят фирменную шапку и нагрудный номер. А победители получат медали и дипломы.

Также гонки пройдут во всех муниципальных образованиях республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Есть вопрос: на какие предприятия смогут пойти работать студенты после окончания ижевских техникумов?

95 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии