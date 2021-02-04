Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на Удмуртской в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

2 февраля на улице Удмуртской в Ижевске столкнулись два автомобиля - «Киа-Пиканто» и «Митсубиси-Аутлендер». В результате ДТП, 10-летняя девочка-пассажир получила травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

24-летняя девушка, которая находилась за рулем «Киа-Пиканто» не справилась с управлением и врезалась в «Митсубиси-Аутлендер», который двигался с ней в попутном направлении. После удара одну из машин развернуло.

К счастью, больше никто не пострадал, даже не смотря на то, что ДТП произошло в вечерний час-пик.

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