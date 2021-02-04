Карта распространения коронавируса на 4 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 4 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 4 февраля, в Удмуртии зарегистрировано еще 95 заболевших коронавирусом граждан. Из них 7 детей и 11 пенсионеров.

129 человек вылечились и были выписаны за последние сутки. От болезни за минувшие сутки, к счастью, никто не погиб.

Всего в Удмуртии провели 829 869 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 322.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 524

Воткинск - 1 123

Глазов - 1 266

Можга - 1 134

Сарапул - 941

Завьяловский район - 1 513

Алнашский район - 570

Балезинский район - 410

Вавожский район - 238

Воткинский район - 299

Глазовский район - 208

Граховский район - 174

Дебесский район - 222

Игринский район - 513

Камбарский район - 195

Каракулинский район - 195

Кезский район - 273

Кизнерский район - 289

Киясовский район - 184

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 371

Можгинский район - 275

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 247

Сюмсинский район - 197

Увинский район - 661

Шарканский район - 374

Юкаменский район - 213

Якшур-Бодьинский район - 371

Ярский район - 209

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