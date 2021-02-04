Карта распространения коронавируса на 4 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 4 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 4 февраля, в Удмуртии зарегистрировано еще 95 заболевших коронавирусом граждан. Из них 7 детей и 11 пенсионеров.
129 человек вылечились и были выписаны за последние сутки. От болезни за минувшие сутки, к счастью, никто не погиб.
Всего в Удмуртии провели 829 869 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 322.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 524
Воткинск - 1 123
Глазов - 1 266
Можга - 1 134
Сарапул - 941
Завьяловский район - 1 513
Алнашский район - 570
Балезинский район - 410
Вавожский район - 238
Воткинский район - 299
Глазовский район - 208
Граховский район - 174
Дебесский район - 222
Игринский район - 513
Камбарский район - 195
Каракулинский район - 195
Кезский район - 273
Кизнерский район - 289
Киясовский район - 184
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 371
Можгинский район - 275
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 247
Сюмсинский район - 197
Увинский район - 661
Шарканский район - 374
Юкаменский район - 213
Якшур-Бодьинский район - 371
Ярский район - 209
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