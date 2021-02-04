Есть вопрос: где в Ижевске вне очереди платно поставить прививку от COVID-19?

О том, когда же в Удмуртию поступит вакцина «ЭпиВакКорона» - неизвестно Фото: pixabay.com

18 января в Удмуртии началась массовая вакцинация жителей от коронавируса. Теперь любой может поставить себе дозу препарата «Гам-Ковид-Вак», более известного как «Спутник V». Прививки ставятся по записи.

Однако в редакцию «Комсомолки» поступил вопрос от читательниц Людмилы. Она интересовалась, можно ли сделать прививку вне очереди в какой-то клинике.

– Компания, в которой я работаю, хочет отправить сотрудников на крупный форум, но обязательное условие участия – прививка от коронавируса, – говорит она. – Люди волнуются, что не успеют, ищут, где привиться платно, и даже, кажется, нашли. Но смущает – непонятно, кто и где прививает, какого качества эта вакцина? Она зарубежная?

Мы задали этот вопрос Министерству здравоохранения Удмуртии. Там сообщили, что вся вакцина поступаете в регион централизовано. Прививку можно сделать только в местах утвержденных Минздравом, при чем на бесплатной и добровольной основе.

– Не верьте мошенникам, предлагающим платные прививки, скорее всего, это плацебо, – призывают в Минздраве. – Вся вакцинация на территории России проводиться только российскими вакцинами. Сейчас активизировались мошенники, которые могут под видом прививки ввести вам опасный препарат. Вакцинация от коронавирусной инфекции проводиться только в специальных прививочных пунктах и только медицинскими работниками, прошедшими специальное обучение работе с вакциной. В частных клиниках прививок не делают - это запрещено на федеральном уровне.

О том, когда же в Удмуртию поступит вакцина «ЭпиВакКорона» - неизвестно.

Напомним, вакцинация проводится как для жителей отдельно, так и для организованных групп. Однако, сейчас число желающих поставить прививку слишком велико - почти пять тысяч человек. Поэтому пришлось создать листы ожидания.

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