МЧС просит жителей Удмуртии достать фонарики на случай отключения электричества

5 февраля жителям региона стоит ожидать тумана и гололеда Фото: pixabay.com

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщает, что 5 февраля в республике может ухудшится погода. Жителям региона стоит ожидать тумана и гололеда.

Так туман опуститься на улицы Удмуртии в ночь с 4 на 5 февраля и продержится затем весь день. Дальности видимости будет составлять не более 500 метров.

Спасатели просят жителей подготовится к возможному отключению электричества и другим ЧП, которые могут быть вызваны ухудшением погодных условий. Так, населению советуют следить за информацией в СМИ, подготовить набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения: фонарики, батарейки, спички, восковые свечи.

Автолюбителей просят по возможности оставаться дома или пользоваться общественным транспортом. А если вы все же выехали на дороги, то стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. На всякий случай, вооружитесь тросом для буксировки и лопатами.

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