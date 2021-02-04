Юный танцор из Удмуртии победил на всероссийском хип-хоп фестивале Фото: пресс-служба Администрации города Сарапула.

С 30 по 31 января в Екатеринбурге прошёл всероссийский танцевальный фестиваль «INFINITY WAR BATTLE». Победителем в номинации «Hip Hop Kids» стал юный танцор Егор Галанов из Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Сарапула.

В соревнованиях приняли участие более 300 участников со всей России.

Кстати, ранее юный хи-хоп танцор уже становился призером и победителем различных танцевальных баттлов и соревнований.

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