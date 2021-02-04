Есть вопрос: где учатся победители профессиональных конкурсов в Ижевске?

Директор «Радиомеханического ехникума им В.А. Шутова» Татьяна Чернова Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+) в рамках «Марафона ССУЗов» мы узнали: каких специалистов готовит «Радиомеханический техникум им В.А. Шутова». На наши вопросы отвечала директор учебного заведения Татьяна Чернова.

Из нашего подкаста вы узнаете: какие условия поступления, когда день открытых дверей и какие перспективы есть у студентов техникума.

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