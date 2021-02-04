В парке Космонавтов появится памятник ижевскому учителю

Увековечить память педагога решил глава армянской местной диаспоры Мнацакан Аракелян Фото: Мария Шилова

В парке Космонавтов весной 2021 года планируют установить памятник в честь ижевской учительницы. Увековечить память преподавателя математики из школы №35 и таким образом отблагодарить всех педагогов решил глава армянской местной диаспоры Мнацакан Аракелян. Мужчина показал «Комсомолке» макет скульптуры.

Стараниями детей

Эта история началась еще 10 лет назад. Ночью жена Мнацакана разбудила его и показала, что их два сына рисовали какие-то чертежи. Причем не для себя, а для кого-то.

– Я им говорю: «Ребята, что это такое!? Вроде, папа спортсмен, а вы трусливые… Чужие работы делаете!» - говорит глава диаспоры.

Тогда младший сын рассказал отцу, что таким образом они зарабатывают деньги. Получают 1300 за один рисунок. Оказалось, что средства ребята собирают на лечение своего классного руководителя. Требовалась сумма в 23 тысячи рублей. Тогда отец семейства выделил необходимую сумму из бюджета семьи и попросил сыновей передать деньги учительнице.

Но оказалось, что деньги они собирали только на анализы - 23 тысячи. А еще 70 нужны будут для операции. Тогда дети снова сели рисовать чертежи и зарабатывать деньги.

– Они меня спать отправляли, говорят, не беспокойся, мы сами заработаем и поможем, за неделю управимся, - вспоминает Мнацакан Аракелян.

Тогда глава армянской местной самостоятельно поехал в больницу на разговор с врачом. Он договорился, чтобы операция вышла дешевле.

Операцию провели, тем самым продлив жизнь учительницы на 7 лет.

Средства на лекарства постоянно собирали одноклассники сыновей Мнацакана и их родители. А в последние дни ее жизни они постоянно ходили к ней в гости.

Благодарность за труд

Учителя математики средних и старших классов школы №35 звали Галина Витальевна Петрова. Полтора года назад, к сожалению, женщина умерла. Эта трогательная история легла в основу скульптуры. Памятник хотели поставить давно, но у него не было лица. А теперь появилось.

– Учитель отдает все свои знания и жизнь, чтобы учить детей. Каждый седой волос – это один её ученик. Мы больше не можем ничего для них сделать, учителя сейчас ушли не на второй и не на третий план, а на последний. Они работают на энтузиазме, - говорит Мнацакан Аракелян.

На данный момент готов макет будущего памятника. В скором времени скульптуру создадут в полноразмерном масштабе. Этим займется известный скульптор Армен Варданян.

Памятник точно появится в парке Космонавтов. Однако сейчас рассматривается предложение сделать его копию и поставить около родной для учительницы школы № 35.

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