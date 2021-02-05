Трое пенсионеров скончались от коронавируса в Удмуртии

Всего а минувшие сутки заболело 97 граждан республики Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в регионе коронавирусом заразилось еще 97 человек. Из них 9 детей и 17 пенсионеров.

К тому же трое жителей старшего возраста не смогли победить болезнь и скончались. Это были женщины 88 и 89 лет, и мужчина - 81 год. А 121 пациент выздоровел и был выписан.

За все время пандемии в Удмуртии заразилось COVID-19 26 129 человек. 22 653 пациента вылечились. А 344 случая течения болезни закончились летальным исходом.

Продолжаются исследования на коронавирусную инфекцию. За сутки сделали 2 629 тестов, а всего провели уже 832 498 исследований.

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