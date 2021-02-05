Классные руководители Удмуртии начнут получат дополнительные выплаты из федерального бюджета Фото: Архив «КП» в Ижевске

За классное руководство учителям Удмуртии будут доплачивать по 5 тысяч рублей из федерального бюджета. Такое соглашение наши власти заключили с Министерством просвещения России. На эти цели выделили 925,7 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в 2021 году в республике насчитывается 9 879 классных руководителей. Именно они получат дополнительные выплаты. Кроме того сохраняется материальная помощь, которая выделяется из бюджета Удмуртии - в среднем это 2 880 рублей в месяц. Для этого в бюджете региона заложена отдельная строка, по которой выделяют 450 млн рублей.

Отмечается, что федеральные выплаты за классное руководство будут поступать вместе с заработной платой.

- В ближайшие три года мы направим на поддержку учителей почти 225 млрд рублей. Принимая такое решение, мы руководствовались именно огромной ролью учителя в воспитании, становлении молодого поколения граждан России, - говорит президент Владимир Путин.

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