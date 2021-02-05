Забил до смерти из-за ревности: подозреваемый ижевчанин арестован

Ижевчанину грозит до 15 лет лишения свободы Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

33-летний ижевчанин арестован по подозрению в избиении своего знакомого, в результате которого тот скончался. Заведено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Конфликт между мужчинами произошел 28 января 2021 года. Подозреваемый со своей сожительницей отправились на застолье к 57-летнему знакомому. В ходе употребления спиртного потерпевший начал приставать к женщине. Это не понравилось ее сожителю. Из-за этого началась драка: он несколько раз ударил старшего товарища руками и пнул по голове. Эти травмы оказались смертельными.

Личность злоумышленника удалось установить очень быстро. Его взяли под стражу. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места преступления, допросы и другие необходимы экспертизы.

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