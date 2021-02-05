В одном из городов Удмуртии в 2021 году появится новый вокзал

Станция в Можге должна появится в третьем квартале 2021 года Фото: пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии

В третьем квартале 2021 года в Можге должен открыться новый вокзал. Строительство ТПУ станции - это совместный проект ГЖД и Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии.

Это будет здание, где совмещены авто- и железнодорожный вокзалы. При этом там будут прямые выходы на «береговую» железнодорожную пассажирскую платформу и на платформы-площадки для пассажиров автобусов.

На данный момент уже отстроены стены и установлены металлоконструкций кровли. Кроме того проведено отопление. Сейчас занимаются внутренней отделкой.

А снаружи уже построили и благоустроили платформу для пассажиров. Там установили освещение и уложили асфальт.

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