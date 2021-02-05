Количество бюджетных мест по IT - специальностям увеличат в Удмуртии

В новом учебном году количество бюджетных мест по IT - специальностям вырастет до 947 Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В 2021-2022 учебном году в Удмуртии планируют увеличить количество бюджетных мест по IT - специальностям. Эта цифра должна вырасти на 28% и составить 947 бюджетных мест, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

К специальностям IT сферы отнесли: «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Мехатроника и робототехника», «Информационные технологии и системы связи».

- Для качественной цифровой трансформации необходимы IT-специалисты с профильными компетенциями, потребность в кадрах исключительно высока у наших IT-компаний, поэтому подготовка квалифицированных кадров – важная задача для развития региона и страны в целом, - говорит Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртии.

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