Грузовик врезался в служебную машину с мигалками и сиреной в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне ночью, 4 февраля произошла авария напротив дома №66 по улице М. Горького в Ижевске. Грузовик «МАЗ» врезался в служебный автомобиль «ГАЗ» поисково-спасательной службы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

33-летний водитель грузовика проехал через перекресток на красный свет. А в это время там же с мигалками и сиреной проезжали сотрудники поисково-спасательной службы. Так и произошло столкновение.

В результате травмы разной степени тяжести получили 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ» и три пассажира – мужчины в возрасте 22, 34 и 36 лет. Их увезли в больницу.

Сейчас проводится расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Забил до смерти из-за ревности: подозреваемый ижевчанин арестован

Количество бюджетных мест по IT - специальностям увеличат в Удмуртии