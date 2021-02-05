Карта распространения коронавируса на 5 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб Удмуртии сообщает, что в регионе коронавирусом заразилось еще 97 человек. Из них 9 детей и 17 пенсионеров.
К тому же трое жителей старшего возраста не смогли победить болезнь и скончались. Это были женщины 88 и 89 лет, и мужчина - 81 год. А 121 пациент выздоровел и был выписан.
Продолжаются исследования на коронавирусную инфекцию. За сутки сделали 2 629 тестов, а всего провели уже 832 498 исследований
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 578
Воткинск - 1 130
Глазов - 1 266
Можга - 1 135
Сарапул - 946
Завьяловский район - 1 519
Алнашский район - 570
Балезинский район - 410
Вавожский район - 240
Воткинский район - 302
Глазовский район - 208
Граховский район - 174
Дебесский район - 222
Игринский район - 513
Камбарский район - 195
Каракулинский район - 195
Кезский район - 273
Кизнерский район - 289
Киясовский район - 184
Красногорский район - 293
Малопургинский район - 371
Можгинский район - 275
Сарапульский район - 291
Селтинский район - 247
Сюмсинский район - 204
Увинский район - 663
Шарканский район - 382
Юкаменский район - 213
Якшур-Бодьинский район - 373
Ярский район - 209
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Грузовик врезался в служебную машину с мигалками и сиреной в Ижевске
Количество бюджетных мест по IT - специальностям увеличат в Удмуртии