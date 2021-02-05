Карта распространения коронавируса на 5 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в регионе коронавирусом заразилось еще 97 человек. Из них 9 детей и 17 пенсионеров.

К тому же трое жителей старшего возраста не смогли победить болезнь и скончались. Это были женщины 88 и 89 лет, и мужчина - 81 год. А 121 пациент выздоровел и был выписан.

Продолжаются исследования на коронавирусную инфекцию. За сутки сделали 2 629 тестов, а всего провели уже 832 498 исследований

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 578

Воткинск - 1 130

Глазов - 1 266

Можга - 1 135

Сарапул - 946

Завьяловский район - 1 519

Алнашский район - 570

Балезинский район - 410

Вавожский район - 240

Воткинский район - 302

Глазовский район - 208

Граховский район - 174

Дебесский район - 222

Игринский район - 513

Камбарский район - 195

Каракулинский район - 195

Кезский район - 273

Кизнерский район - 289

Киясовский район - 184

Красногорский район - 293

Малопургинский район - 371

Можгинский район - 275

Сарапульский район - 291

Селтинский район - 247

Сюмсинский район - 204

Увинский район - 663

Шарканский район - 382

Юкаменский район - 213

Якшур-Бодьинский район - 373

Ярский район - 209

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