На 2 часа ускорили время производства хлеба на комбинатах Удмуртии Фото: pixabay.com

На хлебокомбинате в Сарапуле удалось ускорить время производства хлеба на два часа. Так, буханку белого теперь производят чуть больше чем за 12 часов. В результате бережного производства объем выпуска увеличился на 300 кг хлебобулочных изделий за смену. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии

- Нужно было ускорить производство хлеба для увеличения объемов выработки. Но вмешиваться в технологические процессы мы, конечно, не могли. Кроме того, нельзя повлиять и на время выпечки – работы хлебной печи. Пришлось оптимизировать параллельные операции. Так, например, на этапе упаковки хлеба мы видели излишние запасы пленки, наклеек и этикеток. Мы изготовляли и установили новый стеллаж для этикеток, обеспечили оптимальный – двухдневный их запас, - говорит Захаров Вячеслав, руководитель проектов ФЦК.

Также сократить время выпекания помогли новые технологии. Так, программа ведет обсчет рецептуры сырья по новой продукции10 минут, тогда как человек тратил на этот процесс около 8 часов.

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